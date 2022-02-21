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Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля

Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля

Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:19

2022-02-21T13:19

2022-02-21T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

орловская область

владимир зеленский

денис пушилин

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Ранее Клычков сообщал, что регион готов принять 500 беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Приехавшие будут размещены во временных пунктах на базе соцучреждений - "Орловчанка", " Ветерок", "Дубрава", "Солнышко", "Березка"."В настоящее время у нас идет формирование состава, завтра мы ожидаем прибытия первой партии (беженцев)", - сказал Клычков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пункты временного размещения готовы. Для граждан, у кого будет выявлен коронавирус. подготовят отдельное место размещения. В регионе сформирован региональный штаб по приему беженцев.Для беженцев из Донбасса в Орловской области будет организована бесплатная мобильная связь на месяц, заявил губернатор Андрей Клычков."У нас откликнулись ряд представителей сотовых операторов - будет предоставлена каждому прибывающему бесплатная мобильная связь на как минимум месяц, чтобы люди могли сообщить, где они находятся, поделиться той или иной информацией", - сказал Клычков.Орловская область введет статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил губернатор."Буквально через час у нас состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мы введем региональный статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда", - заявил Клычков.Медики в Орловской области подготовят анамнез по каждому беженцу из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в пунктах временного пребывания, чтобы помочь им лекарствами, заявил губернатор региона Андрей Клычков."По опыту 2014 года мы столкнулись с тем, что лица, размещенные в пунктах временного размещения, нуждаются в тех или иных лекарствах… Поставлена задача – сбор анамнеза на каждого пребывающего для того, чтобы оказать содействие в приобретении и доставке лекарств, которыми человек пользуется в обычной жизни", - сказал губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, орловская область, владимир зеленский, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей клычков