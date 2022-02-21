МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Ранее Клычков сообщал, что регион готов принять 500 беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Приехавшие будут размещены во временных пунктах на базе соцучреждений - "Орловчанка", " Ветерок", "Дубрава", "Солнышко", "Березка"."В настоящее время у нас идет формирование состава, завтра мы ожидаем прибытия первой партии (беженцев)", - сказал Клычков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пункты временного размещения готовы. Для граждан, у кого будет выявлен коронавирус. подготовят отдельное место размещения. В регионе сформирован региональный штаб по приему беженцев.Для беженцев из Донбасса в Орловской области будет организована бесплатная мобильная связь на месяц, заявил губернатор Андрей Клычков."У нас откликнулись ряд представителей сотовых операторов - будет предоставлена каждому прибывающему бесплатная мобильная связь на как минимум месяц, чтобы люди могли сообщить, где они находятся, поделиться той или иной информацией", - сказал Клычков.Орловская область введет статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил губернатор."Буквально через час у нас состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мы введем региональный статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда", - заявил Клычков.Медики в Орловской области подготовят анамнез по каждому беженцу из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в пунктах временного пребывания, чтобы помочь им лекарствами, заявил губернатор региона Андрей Клычков."По опыту 2014 года мы столкнулись с тем, что лица, размещенные в пунктах временного размещения, нуждаются в тех или иных лекарствах… Поставлена задача – сбор анамнеза на каждого пребывающего для того, чтобы оказать содействие в приобретении и доставке лекарств, которыми человек пользуется в обычной жизни", - сказал губернатор.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Первые беженцы из Донбасса прибудут в Орловскую область 22 февраля, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Ранее Клычков сообщал, что регион готов принять 500 беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Приехавшие будут размещены во временных пунктах на базе соцучреждений - "Орловчанка", " Ветерок", "Дубрава", "Солнышко", "Березка".
"В настоящее время у нас идет формирование состава, завтра мы ожидаем прибытия первой партии (беженцев)", - сказал Клычков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пункты временного размещения готовы. Для граждан, у кого будет выявлен коронавирус. подготовят отдельное место размещения. В регионе сформирован региональный штаб по приему беженцев.
Для беженцев из Донбасса в Орловской области будет организована бесплатная мобильная связь на месяц, заявил губернатор Андрей Клычков.
"У нас откликнулись ряд представителей сотовых операторов - будет предоставлена каждому прибывающему бесплатная мобильная связь на как минимум месяц, чтобы люди могли сообщить, где они находятся, поделиться той или иной информацией", - сказал Клычков.
"Буквально через час у нас состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мы введем региональный статус ЧС, чтобы оперативно использовать средства резервного фонда", - заявил Клычков.
Медики в Орловской области подготовят анамнез по каждому беженцу из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в пунктах временного пребывания, чтобы помочь им лекарствами, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
"По опыту 2014 года мы столкнулись с тем, что лица, размещенные в пунктах временного размещения, нуждаются в тех или иных лекарствах… Поставлена задача – сбор анамнеза на каждого пребывающего для того, чтобы оказать содействие в приобретении и доставке лекарств, которыми человек пользуется в обычной жизни", - сказал губернатор.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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