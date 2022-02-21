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Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса

Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса

Северная Осетия сможет с июня принять еще около 500 беженцев из Донбасса, первых 500 человек начнут расселять по санаториям с 10 марта, сообщила заместитель... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:47

2022-02-21T12:47

2022-02-21T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика северная осетия - алания

донбасс

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ПЯТИГОРСК, 21 фев - РИА Новости. Северная Осетия сможет с июня принять еще около 500 беженцев из Донбасса, первых 500 человек начнут расселять по санаториям с 10 марта, сообщила заместитель председателя правительства региона Лариса Туганова.В субботу в полпредстве президента РФ в СКФО сообщили, что регионы округа готовы принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса. Отмечалось, что в Северной Осетии могут разместить 500 человек."В субботу мы отправили письмо, подтверждающее готовность принять в два этапа на территории республики 1000 человек. С марта - 500 человек, в том числе санаторий "Тамиск" - 200, санаторий "Осетия" - 80, санаторий "Юность" - 120 и санаторий "Фиагдон" - 100 человек. И с июня - это летний период, когда мы можем подключить турбазу "Урсдон", в пансионате мы можем разместить 400, и 100 мы обозначили резервных, с условием, что мы подключим еще учреждения, и, наверное, районные администрации как-то откликнутся", - сказала Туганова.По ее словам, учреждения проверят на предмет безопасности."С завтрашнего дня эти учреждения будут проверены на предмет безопасности, если будут какие-то замечания, они должны быть устранены, и с 10 марта обозначена дата заезда", - добавила Туганова.Как сообщил на совещании глава правительства региона Борис Джанаев, в Северной Осетии создадут республиканский оперативный штаб по организации и приему беженцев."Сегодня оперативный штаб будет сформирован, его заседание пройдет во второй половине дня", - отметил Джанаев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773925748.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика северная осетия - алания, донбасс, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию