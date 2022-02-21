Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса

ПЯТИГОРСК, 21 фев - РИА Новости. Северная Осетия сможет с июня принять еще около 500 беженцев из Донбасса, первых 500 человек начнут расселять по санаториям с 10 марта, сообщила заместитель председателя правительства региона Лариса Туганова.В субботу в полпредстве президента РФ в СКФО сообщили, что регионы округа готовы принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса. Отмечалось, что в Северной Осетии могут разместить 500 человек."В субботу мы отправили письмо, подтверждающее готовность принять в два этапа на территории республики 1000 человек. С марта - 500 человек, в том числе санаторий "Тамиск" - 200, санаторий "Осетия" - 80, санаторий "Юность" - 120 и санаторий "Фиагдон" - 100 человек. И с июня - это летний период, когда мы можем подключить турбазу "Урсдон", в пансионате мы можем разместить 400, и 100 мы обозначили резервных, с условием, что мы подключим еще учреждения, и, наверное, районные администрации как-то откликнутся", - сказала Туганова.По ее словам, учреждения проверят на предмет безопасности."С завтрашнего дня эти учреждения будут проверены на предмет безопасности, если будут какие-то замечания, они должны быть устранены, и с 10 марта обозначена дата заезда", - добавила Туганова.Как сообщил на совещании глава правительства региона Борис Джанаев, в Северной Осетии создадут республиканский оперативный штаб по организации и приему беженцев."Сегодня оперативный штаб будет сформирован, его заседание пройдет во второй половине дня", - отметил Джанаев.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители ДНР на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации в Ростовскую область
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ПЯТИГОРСК, 21 фев - РИА Новости. Северная Осетия сможет с июня принять еще около 500 беженцев из Донбасса, первых 500 человек начнут расселять по санаториям с 10 марта, сообщила заместитель председателя правительства региона Лариса Туганова.
В субботу в полпредстве президента РФ в СКФО сообщили, что регионы округа готовы принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса. Отмечалось, что в Северной Осетии могут разместить 500 человек.
"В субботу мы отправили письмо, подтверждающее готовность принять в два этапа на территории республики 1000 человек. С марта - 500 человек, в том числе санаторий "Тамиск" - 200, санаторий "Осетия" - 80, санаторий "Юность" - 120 и санаторий "Фиагдон" - 100 человек. И с июня - это летний период, когда мы можем подключить турбазу "Урсдон", в пансионате мы можем разместить 400, и 100 мы обозначили резервных, с условием, что мы подключим еще учреждения, и, наверное, районные администрации как-то откликнутся", - сказала Туганова.
По ее словам, учреждения проверят на предмет безопасности.
"С завтрашнего дня эти учреждения будут проверены на предмет безопасности, если будут какие-то замечания, они должны быть устранены, и с 10 марта обозначена дата заезда", - добавила Туганова.
Как сообщил на совещании глава правительства региона Борис Джанаев, в Северной Осетии создадут республиканский оперативный штаб по организации и приему беженцев.
"Сегодня оперативный штаб будет сформирован, его заседание пройдет во второй половине дня", - отметил Джанаев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
12 из 12
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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