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Челябинская область подготовила 21 пункт размещения для жителей ДНР и ЛНР

Челябинская область подготовила 21 пункт размещения для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Челябинская область подготовила 21 пункт размещения для жителей ДНР и ЛНР

Челябинская область подготовила 21 пункт временного пребывания для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, всего регион готов принять 1,3 тысячи человек,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:22

2022-02-21T12:22

2022-02-21T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донбасс

челябинская область

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Челябинская область подготовила 21 пункт временного пребывания для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, всего регион готов принять 1,3 тысячи человек, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства региона.Ранее пресс-служба сообщала, что регион готов был принять 500 семей и порядка 100 детей без попечения родителей в ближайшее время."Двадцать один пункт временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР подготовлен в Челябинской области: это учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты в различных муниципальных образованиях региона. Южный Урал готов принять 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.Точное количество прибывающих и время их прибытия будут известны после решения федерального штаба, уточняет пресс-служба.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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челябинская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донбасс, челябинская область, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика