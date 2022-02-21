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Пензенская область ввела режим ЧС

Пензенская область ввела режим ЧС - РИА Новости, 21.02.2022

Пензенская область ввела режим ЧС

В Пензенской области с понедельника начинает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что регион принимает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:03

2022-02-21T08:03

2022-02-21T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

олег мельниченко

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пензенская область

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САРАТОВ, 21 фев — РИА Новости. В Пензенской области с понедельника начинает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что регион принимает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщило областное правительство в Telegram-канале."С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко. Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи", — говорится в сообщении.В опубликованном распоряжении губернатора указано, что речь идет о режиме ЧС регионального уровня реагирования."Основанием <...> считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц. Границами зоны чрезвычайной ситуации определить всю территорию Пензенской области", — отмечается в документе.Ранее правительство области сообщало, что регион готов принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса, завершается подготовка пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения, беженцев обеспечат всем необходимым.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, беженцев принимают Воронежская и Курская области, там тоже ввели режим ЧС. В Рязанской области — в ожидании эвакуированных — объявили режим повышенной готовности.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению, чтобы реализовать план вторжения. В субботу в Донбассе началась всеобщая мобилизация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, олег мельниченко, донецкая народная республика, луганская народная республика, пензенская область, саратов, россия