https://ria.ru/20220221/belorussiya-1774001842.html

В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента

В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента - РИА Новости, 21.02.2022

В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента

Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:54

2022-02-21T09:54

2022-02-21T09:54

в мире

александр лукашенко

брест

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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.По информации ведомства, обвиняемый с апреля по декабрь прошлого года наносил на здания надписи, в том числе с оскорблением и обвинением в совершении преступления президента Белоруссии Александра Лукашенко."Суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор… Н. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в ведомстве.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220220/belorussiya-1773871646.html

брест

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр лукашенко, брест