В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента
Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление президента
© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.
"Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение в отношении 65-летнего местного жителя Н., которому инкриминированы осквернение и порча имущества, публичное оскорбление главы государства, в том числе соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
По информации ведомства, обвиняемый с апреля по декабрь прошлого года наносил на здания надписи, в том числе с оскорблением и обвинением в совершении преступления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор… Н. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Опубликовано: Мадина Моргоева