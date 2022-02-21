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В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента
В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента - РИА Новости, 21.02.2022
В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента
Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:54
2022-02-21T09:54
в мире
александр лукашенко
брест
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.По информации ведомства, обвиняемый с апреля по декабрь прошлого года наносил на здания надписи, в том числе с оскорблением и обвинением в совершении преступления президента Белоруссии Александра Лукашенко."Суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор… Н. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в ведомстве.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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брест
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Мадина Моргоева
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в мире, александр лукашенко, брест
09:54 21.02.2022
 
В Белоруссии мужчине дали два года колонии за оскорбление президента

Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление президента

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил мужчину к двум годам колонии за оскорбление главы государства и порчу имущества, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

"Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение в отношении 65-летнего местного жителя Н., которому инкриминированы осквернение и порча имущества, публичное оскорбление главы государства, в том числе соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

По информации ведомства, обвиняемый с апреля по декабрь прошлого года наносил на здания надписи, в том числе с оскорблением и обвинением в совершении преступления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор… Н. по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреАлександр ЛукашенкоБрест
 
 
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