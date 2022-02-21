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ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса

ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 21.02.2022

ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса

Число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2021 года выросло на 35%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:49

2022-02-21T11:49

2022-02-21T11:49

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2021 года выросло на 35%, сообщает пресс-служба ВТБ."Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 триллионов рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 триллионов рублей – на 14%", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, ВТБ продолжает наращивать число активных клиентов среднего и малого бизнеса в рамках стратегической цели – миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года."В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Он во многом обеспечен масштабной работой по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, перезапуску дистанционных каналов продаж и обеспечению омниканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства. В рамках программы цифровой трансформации за последние два года мы запустили более 500 ключевых поставок, что обеспечило нам лидерство по многим продуктовым направлениям", − сказал Бортников.Пресс-служба уточняет, что в общем объеме кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%). "Стратегическим приоритетом для ВТБ оставалось повышение доступности финансирования предприятий СМБ как с использованием собственных продуктовых технологий, так и льготных инструментов господдержки. Сумма кредитных соглашений банка с субъектами малого и среднего предпринимательства по различным госпрограммам сегодня превышает 730 миллиардов рублей", − отметил Бортников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, банки, россия