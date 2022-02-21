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ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса
ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 21.02.2022
ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса
Число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2021 года выросло на 35%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:49
2022-02-21T11:49
2022-02-21T11:49
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам 2021 года выросло на 35%, сообщает пресс-служба ВТБ."Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 триллионов рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 триллионов рублей – на 14%", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, ВТБ продолжает наращивать число активных клиентов среднего и малого бизнеса в рамках стратегической цели – миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года."В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Он во многом обеспечен масштабной работой по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, перезапуску дистанционных каналов продаж и обеспечению омниканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства. В рамках программы цифровой трансформации за последние два года мы запустили более 500 ключевых поставок, что обеспечило нам лидерство по многим продуктовым направлениям", − сказал Бортников.Пресс-служба уточняет, что в общем объеме кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%). "Стратегическим приоритетом для ВТБ оставалось повышение доступности финансирования предприятий СМБ как с использованием собственных продуктовых технологий, так и льготных инструментов господдержки. Сумма кредитных соглашений банка с субъектами малого и среднего предпринимательства по различным госпрограммам сегодня превышает 730 миллиардов рублей", − отметил Бортников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, банки, россия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ
по итогам 2021 года выросло на 35%, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 триллионов рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 триллионов рублей – на 14%", - говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова
, ВТБ продолжает наращивать число активных клиентов среднего и малого бизнеса в рамках стратегической цели – миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года.
"В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Он во многом обеспечен масштабной работой по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, перезапуску дистанционных каналов продаж и обеспечению омниканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства. В рамках программы цифровой трансформации за последние два года мы запустили более 500 ключевых поставок, что обеспечило нам лидерство по многим продуктовым направлениям", − сказал Бортников.
Пресс-служба уточняет, что в общем объеме кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%). "Стратегическим приоритетом для ВТБ оставалось повышение доступности финансирования предприятий СМБ как с использованием собственных продуктовых технологий, так и льготных инструментов господдержки. Сумма кредитных соглашений банка с субъектами малого и среднего предпринимательства по различным госпрограммам сегодня превышает 730 миллиардов рублей", − отметил Бортников.
Опубликовано: Артем Смирнов