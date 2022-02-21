10:11 21.02.2022 (обновлено: 10:44 21.02.2022)
Власти Украины заявили о частичной стабилизации ситуации с авиаперевозками
Замглавы офиса Зеленского Шурма: крупные авиаперевозчики страны работают в прежних объемах
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту "Борисполь" в Киеве
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина частично стабилизировала ситуацию с авиаперевозками, вызванную обострением ситуации вокруг страны, все крупные украинские авиаперевозчики работают в прежних объемах, заявил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов) на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.
"И мы, и правительство будем предпринимать стабилизационные меры, чтобы компенсировать потери. С авиаперевозками мы частично потушили пожар. Абсолютное большинство компаний, как и раньше спокойно летают на Украину. Те, кто сократил свои рейсы, делают это для оптимизации расходов. Все крупные украинские авиаперевозчики работают в прежних объемах. Одна небольшая компания вынуждена была отправить самолеты из Украины по требованию даже не страховщика, а собственника самолетов. Но и они нашли решение, чтобы не отменять рейсы, используя существующий на Украине авиапарк. Но мы надеемся, что ситуация восстановится. Мы точно не будем в стороне, и если будут нужны дополнительные действия – будем их принимать", - сказал Шурма в интервью агентству "РБК-Украина". Он отметил, что решение кабмина о выделении 16,6 миллиарда гривен на гарантии для перевозчиков успокоило рынок.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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Опубликовано: Кирилл Волков