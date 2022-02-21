https://ria.ru/20220221/aviatsiya-1774005058.html

Власти Украины заявили о частичной стабилизации ситуации с авиаперевозками

Власти Украины заявили о частичной стабилизации ситуации с авиаперевозками - РИА Новости, 21.02.2022

Власти Украины заявили о частичной стабилизации ситуации с авиаперевозками

Украина частично стабилизировала ситуацию с авиаперевозками, вызванную обострением ситуации вокруг страны, все крупные украинские авиаперевозчики работают в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:11

2022-02-21T10:11

2022-02-21T10:44

украина

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/72/1563187269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfbb6f9521edb180acf375479b43ac74.jpg

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина частично стабилизировала ситуацию с авиаперевозками, вызванную обострением ситуации вокруг страны, все крупные украинские авиаперевозчики работают в прежних объемах, заявил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов) на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной."И мы, и правительство будем предпринимать стабилизационные меры, чтобы компенсировать потери. С авиаперевозками мы частично потушили пожар. Абсолютное большинство компаний, как и раньше спокойно летают на Украину. Те, кто сократил свои рейсы, делают это для оптимизации расходов. Все крупные украинские авиаперевозчики работают в прежних объемах. Одна небольшая компания вынуждена была отправить самолеты из Украины по требованию даже не страховщика, а собственника самолетов. Но и они нашли решение, чтобы не отменять рейсы, используя существующий на Украине авиапарк. Но мы надеемся, что ситуация восстановится. Мы точно не будем в стороне, и если будут нужны дополнительные действия – будем их принимать", - сказал Шурма в интервью агентству "РБК-Украина". Он отметил, что решение кабмина о выделении 16,6 миллиарда гривен на гарантии для перевозчиков успокоило рынок.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220213/aviasoobschenie-1772573888.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772791070.html

https://ria.ru/20220220/izrail-1773924686.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, киев