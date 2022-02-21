13:22 21.02.2022 (обновлено: 14:09 21.02.2022)
Air France отменила рейсы в Киев и обратно
Представитель Air France Гийо: компания отменила рейсы в Киев и обратно 22 февраля
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Матье Гийо.
"Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов. В связи с ситуацией на месте (на Украине - ред.) и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в и из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены", - сообщил представитель пресс-службы.
Гийо отметил, что Air France регулярно анализирует ситуацию с полетами на Украину.
В то же время на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" в Киеве пока указано, что эти рейсы прибывают и вылетают по расписанию.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Ольга Фомченкова