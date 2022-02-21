Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/aviaperevozki-1774055329.html
Air France отменила рейсы в Киев и обратно
Air France отменила рейсы в Киев и обратно - РИА Новости, 21.02.2022
Air France отменила рейсы в Киев и обратно
Французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:22
2022-02-21T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186977_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_d6f68613ec58353744ea577bbe6d70f5.jpg
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Матье Гийо."Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов. В связи с ситуацией на месте (на Украине - ред.) и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в и из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены", - сообщил представитель пресс-службы.Гийо отметил, что Air France регулярно анализирует ситуацию с полетами на Украину.В то же время на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" в Киеве пока указано, что эти рейсы прибывают и вылетают по расписанию.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/aviatsiya-1774005058.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186977_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_3f4ae0b95a2fdfb0c9f7f20a3db10e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, новости - туризм
13:22 21.02.2022 (обновлено: 14:09 21.02.2022)
 
Air France отменила рейсы в Киев и обратно

Представитель Air France Гийо: компания отменила рейсы в Киев и обратно 22 февраля

© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Самолеты Air France . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Матье Гийо.
"Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов. В связи с ситуацией на месте (на Украине - ред.) и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в и из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены", - сообщил представитель пресс-службы.
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Международные авиалинии Украины в аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 10:11
Власти Украины заявили о частичной стабилизации ситуации с авиаперевозками
Гийо отметил, что Air France регулярно анализирует ситуацию с полетами на Украину.
В то же время на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" в Киеве пока указано, что эти рейсы прибывают и вылетают по расписанию.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала