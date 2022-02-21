https://ria.ru/20220221/aviakatastrofa-1774001380.html
В Иране потерпел крушение военный самолет
В Иране потерпел крушение военный самолет - РИА Новости, 21.02.2022
В Иране потерпел крушение военный самолет
Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:50
2022-02-21T09:50
2022-02-21T12:41
в мире
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774042218_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_c7d14b42aaa60cd6e7f7c493a88f4a5e.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim.Отмечается, что самолет упал прямиком на спортзал "Шахид Алипур", расположенный на городском бульваре Монджам."Два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался", - передает гостелеканал IRIB.Уточняется, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.Причина происшествия выясняется.
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774042218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fcc8af4538c5abc3ea82b81b1294a33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
09:50 21.02.2022 (обновлено: 12:41 21.02.2022)
В Иране потерпел крушение военный самолет
Самолет иранских вооруженных сил упал в городе Тебриз на северо-западе страны
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.
Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim
.
Отмечается, что самолет упал прямиком на спортзал "Шахид Алипур", расположенный на городском бульваре Монджам.
"Два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался", - передает гостелеканал IRIB
.
Уточняется, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.
Причина происшествия выясняется.