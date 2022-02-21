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В Иране потерпел крушение военный самолет
В Иране потерпел крушение военный самолет - РИА Новости, 21.02.2022
В Иране потерпел крушение военный самолет
Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:50
2022-02-21T12:41
в мире
иран
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim.Отмечается, что самолет упал прямиком на спортзал "Шахид Алипур", расположенный на городском бульваре Монджам."Два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался", - передает гостелеканал IRIB.Уточняется, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.Причина происшествия выясняется.
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в мире, иран
09:50 21.02.2022 (обновлено: 12:41 21.02.2022)
 
В Иране потерпел крушение военный самолет

Самолет иранских вооруженных сил упал в городе Тебриз на северо-западе страны

© REUTERS / WANAКрушение самолета ВС Ирана в городе Тебриз
Крушение самолета ВС Ирана в городе Тебриз - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / WANA
Крушение самолета ВС Ирана в городе Тебриз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что самолет упал прямиком на спортзал "Шахид Алипур", расположенный на городском бульваре Монджам.
"Два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался", - передает гостелеканал IRIB.
Уточняется, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.
Причина происшествия выясняется.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреИран
 
 
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