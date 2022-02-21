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В Иране потерпел крушение военный самолет

В Иране потерпел крушение военный самолет - РИА Новости, 21.02.2022

В Иране потерпел крушение военный самолет

Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:50

2022-02-21T09:50

2022-02-21T12:41

в мире

иран

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Самолет иранских Вооруженных сил упал в городе Тебриз, расположенном на северо-западе страны, передает агентство Tasnim.Отмечается, что самолет упал прямиком на спортзал "Шахид Алипур", расположенный на городском бульваре Монджам."Два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался", - передает гостелеканал IRIB.Уточняется, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.Причина происшествия выясняется.

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран