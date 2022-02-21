https://ria.ru/20220221/aksenov-1774193428.html
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР
Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик положит конец геноциду народа Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:12
2022-02-21T23:12
2022-02-21T23:48
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик положит конец геноциду народа Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР."Оно (решение) положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России. А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей. Поздравляю наших донецких и луганских братьев!" - написал Аксенов, добавив, что аплодировал стоя решению президента.Он назвал указ единственно возможным решением, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека.
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, республика крым, сергей аксенов (политик), россия, донбасс
23:12 21.02.2022 (обновлено: 23:48 21.02.2022)
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР
Глава Крыма Аксенов назвал признание ДНР и ЛНР единственно возможным решением