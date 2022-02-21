Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/aksenov-1774193428.html
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР
Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик положит конец геноциду народа Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:12
2022-02-21T23:48
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик положит конец геноциду народа Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР."Оно (решение) положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России. А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей. Поздравляю наших донецких и луганских братьев!" - написал Аксенов, добавив, что аплодировал стоя решению президента.Он назвал указ единственно возможным решением, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека.
https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
республика крым
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, республика крым, сергей аксенов (политик), россия, донбасс
23:12 21.02.2022 (обновлено: 23:48 21.02.2022)
 
Глава Крыма поддержал признание ДНР и ЛНР

Глава Крыма Аксенов назвал признание ДНР и ЛНР единственно возможным решением

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией Луганской и Донецкой народных республик положит конец геноциду народа Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
"Оно (решение) положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России. А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей. Поздравляю наших донецких и луганских братьев!" - написал Аксенов, добавив, что аплодировал стоя решению президента.
Он назвал указ единственно возможным решением, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)РоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала