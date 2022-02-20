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МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ
МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ - РИА Новости, 20.02.2022
МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ
Заявления западных стран о якобы "фабрикации" Россией поводов для "вторжения" на Украину - ложь, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:33
2022-02-20T16:43
в мире
игорь конашенков
владимир путин
москва
россия
вашингтон (город)
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявления западных стран о якобы "фабрикации" Россией поводов для "вторжения" на Украину - ложь, заявили в МИД РФ."В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает всё новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что "ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину" и "текущий многодневный марафон информационного террора" вписываются в традиционную политику Запада. "Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций", - подчеркивается в заявлении.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220220/dezinformatsiya-1773926533.html
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, москва, россия, вашингтон (город), нато, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:33 20.02.2022 (обновлено: 16:43 20.02.2022)
 
МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ

МИД: заявления Запада о фабрикации России поводов для "вторжения" на Украину — ложь

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости
Здание МИД России
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявления западных стран о якобы "фабрикации" Россией поводов для "вторжения" на Украину - ложь, заявили в МИД РФ.
"В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает всё новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
16:24
В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"
Отмечается, что "ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину" и "текущий многодневный марафон информационного террора" вписываются в традиционную политику Запада. "Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций", - подчеркивается в заявлении.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:39
"Фейки обсудили": в Сети высмеяли фото Зеленского и Джонсона
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреИгорь КонашенковВладимир ПутинМоскваРоссияВашингтон (город)НАТОСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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