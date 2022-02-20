16:33 20.02.2022 (обновлено: 16:43 20.02.2022)
МИД заявил о росте числа фейков о "нападении" России в западных СМИ
МИД: заявления Запада о фабрикации России поводов для "вторжения" на Украину — ложь
Здание МИД России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заявления западных стран о якобы "фабрикации" Россией поводов для "вторжения" на Украину - ложь, заявили в МИД РФ.
"В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось. Коллективный Запад вбрасывает всё новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что "ложные утверждения официальных лиц западных стран о якобы фабрикации Россией поводов для "вторжения" на Украину" и "текущий многодневный марафон информационного террора" вписываются в традиционную политику Запада. "Лондон и Вашингтон являются историческими "чемпионами" по фабрикации поводов для деструктивных действий, в том числе для вторжения в другие государства, их оккупации, нанесения разрушительных ударов, применения незаконных санкций", - подчеркивается в заявлении.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Наталья Макарова