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Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным
Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным - РИА Новости, 20.02.2022
Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T00:26
2022-02-20T00:41
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
сербия
черногория
россия
нато
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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в Косово является поверхностным и неожиданным, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.Российский лидер на встрече с германским канцлером 15 февраля напомнил США об уничтожении Югославии без всяких прав на это. Шольц позже на это ответил, что НАТО "пытались предотвратить геноцид"."Их сейчас задевает, что Путин использует все их слабости, всю слабость их аргументации по агрессии против Югославии и иногда повторяет аргументы, которые они использовали. И они сознательно и подсознательно не могут это выдержать", — отметил президент Сербии.По его словам, страны Запада скорее хотят забыть случай Сербии, поэтому когда их представители обращаются к Путину они говорят — "первый раз вызовете войну в Европе после Второй мировой"."А что они делали здесь 23 года назад в Белграде, в чем была виновата (погибшая при бомбардировках НАТО трехлетняя — ред.) Милица Ракич? Какой геноцид, какая гуманитарная катастрофа, в чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили 11 человек, детей. Зачем бомбили мост в Грделичком ущелье, пассажирский поезд и знали это. Не врите, скажите — мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления. Мы все равно должны с ними разговаривать и находимся на европейском пути", — подчеркнул Вучич.Он указал, что при этом официальный Белград поддерживает территориальную целостность Украины и принципиально поддерживает международное право.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Жертвами агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии стали в основном гражданские лица. За 78 дней воздушных ударов погибли, по разным данным, 2,5-3,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. В том числе погиб 1031 человек из числа военных и сотрудников полиции, еще более 6 тысяч были ранены.
https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сербия, черногория, россия, нато, освободительная армия косово
00:26 20.02.2022 (обновлено: 00:41 20.02.2022)
 
Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным

Глава Сербии Вучич: заявление Шольца о Югославии на встрече с Путиным было поверхностным

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в Косово является поверхностным и неожиданным, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.
Российский лидер на встрече с германским канцлером 15 февраля напомнил США об уничтожении Югославии без всяких прав на это. Шольц позже на это ответил, что НАТО "пытались предотвратить геноцид".

"Об этом его заявлении единственное могу сказать сейчас, что оно было поверхностным и неожиданным… Но никакого геноцида в Косово и Метохии не было, никто никогда не выносил такого вердикта, ни один политический лидер не говорил, что что-то такое произошло. Ангела Меркель сказала бы, что они пытались предотвратить гуманитарную катастрофу, а между этими вещами огромная разница", — заявил Вучич агентству.

"Их сейчас задевает, что Путин использует все их слабости, всю слабость их аргументации по агрессии против Югославии и иногда повторяет аргументы, которые они использовали. И они сознательно и подсознательно не могут это выдержать", — отметил президент Сербии.
По его словам, страны Запада скорее хотят забыть случай Сербии, поэтому когда их представители обращаются к Путину они говорят — "первый раз вызовете войну в Европе после Второй мировой".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:27
Шольц решил, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид"
"А что они делали здесь 23 года назад в Белграде, в чем была виновата (погибшая при бомбардировках НАТО трехлетняя — ред.) Милица Ракич? Какой геноцид, какая гуманитарная катастрофа, в чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили 11 человек, детей. Зачем бомбили мост в Грделичком ущелье, пассажирский поезд и знали это. Не врите, скажите — мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления. Мы все равно должны с ними разговаривать и находимся на европейском пути", — подчеркнул Вучич.
Он указал, что при этом официальный Белград поддерживает территориальную целостность Украины и принципиально поддерживает международное право.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:51
Народ Сербии никогда не захочет идти в НАТО, заявил Вучич
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Жертвами агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии стали в основном гражданские лица. За 78 дней воздушных ударов погибли, по разным данным, 2,5-3,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. В том числе погиб 1031 человек из числа военных и сотрудников полиции, еще более 6 тысяч были ранены.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:21
Сербия выступает против антироссийских санкций, заявили власти страны
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинСербияЧерногорияРоссияНАТООсвободительная армия Косово
 
 
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