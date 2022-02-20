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Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным

Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным - РИА Новости, 20.02.2022

Вучич назвал заявление Шольца о бомбардировке Югославии поверхностным

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T00:26

2022-02-20T00:26

2022-02-20T00:41

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БЕЛГРАД, 20 фев — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в Косово является поверхностным и неожиданным, заявил президент Сербии Александр Вучич агентству Танюг.Российский лидер на встрече с германским канцлером 15 февраля напомнил США об уничтожении Югославии без всяких прав на это. Шольц позже на это ответил, что НАТО "пытались предотвратить геноцид"."Их сейчас задевает, что Путин использует все их слабости, всю слабость их аргументации по агрессии против Югославии и иногда повторяет аргументы, которые они использовали. И они сознательно и подсознательно не могут это выдержать", — отметил президент Сербии.По его словам, страны Запада скорее хотят забыть случай Сербии, поэтому когда их представители обращаются к Путину они говорят — "первый раз вызовете войну в Европе после Второй мировой"."А что они делали здесь 23 года назад в Белграде, в чем была виновата (погибшая при бомбардировках НАТО трехлетняя — ред.) Милица Ракич? Какой геноцид, какая гуманитарная катастрофа, в чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили 11 человек, детей. Зачем бомбили мост в Грделичком ущелье, пассажирский поезд и знали это. Не врите, скажите — мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления. Мы все равно должны с ними разговаривать и находимся на европейском пути", — подчеркнул Вучич.Он указал, что при этом официальный Белград поддерживает территориальную целостность Украины и принципиально поддерживает международное право.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Жертвами агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии стали в основном гражданские лица. За 78 дней воздушных ударов погибли, по разным данным, 2,5-3,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. В том числе погиб 1031 человек из числа военных и сотрудников полиции, еще более 6 тысяч были ранены.

https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html

https://ria.ru/20220219/serbiya-1773777207.html

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Никита Стома

в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сербия, черногория, россия, нато, освободительная армия косово