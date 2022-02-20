Киев и Донбасс не договорились о созыве контактной группы, заявил источник
Киев и Донбасс пока не договорились о созыве заседания контактной группы
Украинские военные
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пока Киев и Донбасс не договорились о созыве заседания контактной группы, сообщил источник РИА Новости в Москве.
Отвечая на вопрос о возможности проведения заседания контактной группы и возможности договорённости Киева и Донбасса о ее проведении, собеседник РИА Новости заявил, что "пока такой договоренности нет".
В воскресенье в Елисейском дворце заявили, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы. СМИ со ссылкой на французского чиновника писали, что Макрон и Путин условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Наталья Макарова