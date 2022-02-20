https://ria.ru/20220220/zakharova-1773944780.html
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова - РИА Новости, 20.02.2022
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:09
2022-02-20T19:09
2022-02-20T19:11
политика
мария захарова
эммануэль макрон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франция
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Эммануэля Макрона."Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мария захарова, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия
19:09 20.02.2022 (обновлено: 19:11 20.02.2022)
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль