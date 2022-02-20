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Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова - РИА Новости, 20.02.2022
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T19:09
2022-02-20T19:11
политика
мария захарова
эммануэль макрон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франция
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Эммануэля Макрона."Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - добавила она.
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политика, мария захарова, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия
19:09 20.02.2022 (обновлено: 19:11 20.02.2022)
 
Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Эммануэля Макрона.
"Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 15:01
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ПолитикаМария ЗахароваЭммануэль МакронМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияРоссия
 
 
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