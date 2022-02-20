https://ria.ru/20220220/zakharova-1773944780.html

Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова

Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова - РИА Новости, 20.02.2022

Все, о чем договорились Путин и Макрон, сообщил Кремль, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:09

2022-02-20T19:09

2022-02-20T19:11

политика

мария захарова

эммануэль макрон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/17/1516921731_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_70754b1fa70ef64394b02b9092faf80a.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в последнее время появилось много трактовок итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Эммануэля Макрона."Много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона. Хотели бы обратить внимание: все, о чем договорились стороны в ходе российско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - добавила она.

https://ria.ru/20220220/peskov-1773914354.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, мария захарова, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия