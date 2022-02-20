https://ria.ru/20220220/yakovenko-1773930344.html

Александр Яковенко: у России и Бразилии самые большие леса в мире

Александр Яковенко: у России и Бразилии самые большие леса в мире - РИА Новости, 20.02.2022

Александр Яковенко: у России и Бразилии самые большие леса в мире

О торгово-экономическом сотрудничестве России и Бразилии, а также о перспективах совместного производства вакцин в интервью РИА Новости рассказал ректор... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:02

2022-02-20T17:02

2022-02-20T17:02

жаир болсонару

бразилия

в мире

интервью

россия

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О торгово-экономическом сотрудничестве России и Бразилии, а также о перспективах совместного производства вакцин в интервью РИА Новости рассказал ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.– Уважаемый Александр Владимирович, только что закончился официальный визит в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару. Могли бы вы как член Совета предпринимателей Россия – Бразилия дать оценку деловой части этого визита?– Форум Советов предпринимателей России и Бразилии, которые с российской стороны возглавляет генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев, а с бразильской – генеральный директор компании "Марфриг" Маркос Молина, прошел по окончании беседы президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару, в ходе которой большое внимание было уделено обсуждению перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Об этом подробно рассказал российский лидер в рамках итоговой пресс-конференции, отметив заинтересованность в последовательном расширении взаимной торговли с Бразилией, над чем среди прочего "с хорошей отдачей" работают наши предприниматели.Разговор представителей деловых кругов двух стран, таким образом, лег на хорошую политическую основу и, как видится, внес осязаемый вклад в развитие торгово-экономических связей между Россией и Бразилией. Руководители крупных бизнес-структур в откровенной обстановке и дружественной атмосфере смогли обменяться мнениями относительно сегодняшнего состояния дел и наметить планы на будущее. При этом обе стороны старались в ходе конструктивной беседы наметить пути преодоления имеющихся трудностей с тем, чтобы выйти на взаимовыгодные развязки по наиболее узловым вопросам. Немаловажный факт – число участников бразильских и российских компаний в ходе нынешней встречи значительно возросло.В ходе форума бизнесмены обменялись соображениями касательно того, как придать новый импульс развитию многогранных связей между нашими странами. В частности, помимо традиционных форм сотрудничества акцентировались новые сферы взаимодействия, такие как "зеленое" сельское хозяйство, выработка методологии подсчета поглощения углерода лесами и разработка механизмов по созданию карбоновых ферм. Как известно, у России и Бразилии самые большие площади в мире находятся под лесными массивами.Хорошие перспективы, как мне представляется, также имеет наше сотрудничество в производстве вакцин, российское участие в тендерах на строительство железных дорог и в инфраструктурных проектах в Бразилии.– Каковы перспективы увеличения товарооборота между двумя странами?– Вы знаете, в этом плане делается очень многое, хотя уровень экономического сотрудничества еще далек от полной реализации своего потенциала. Тем не менее нам удалось по итогам прошлого года выйти на товарооборот в 7,5 миллиардов долларов США. Но это далеко не предел, и у двух стран есть все возможности, чтобы динамично наращивать взаимодействие. При этом должен отметить, что бразильцы очень заинтересованы в наших удобрениях, хотя они и так занимают одно из ведущих мест по импорту этой продукции из России, но бурное развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса при необыкновенно благоприятных климатических условиях вызывает повышенный спрос на различные виды удобрений.– Как вы оцениваете вклад, который вносят Советы предпринимателей России и Бразилии в работу по укреплению сотрудничества между нашими странами?– Во время встречи Жаира Болсонару с бизнесменами двух стран произошло неожиданное и достаточно приятное событие, которое, как мне кажется, лучше, чем что-либо еще, иллюстрирует важность усилий представителей российских и бразильских деловых кругов по развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Бразильский лидер наградил Андрея Гурьева и Маркоса Молину орденами Риу-Бранку – это один из самых высоких государственных орденов Бразилии, который вручается в основном высокопоставленным дипломатам этой страны и иностранным деятелям за особые заслуги перед Бразилией и укрепление сотрудничества с этой страной. Я бы сказал, что это аналог нашего Ордена Дружбы. Такой красноречивый жест, как мне кажется, в полной мере отражает ту важную роль, которую предприниматели играют в продвижении взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Бразилией.

https://ria.ru/20220216/pmef-1773171335.html

https://ria.ru/20220216/braziliya-1773082519.html

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1772694171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жаир болсонару, бразилия, в мире, интервью, россия