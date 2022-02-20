Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/vyplaty-1773952612.html
Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области
Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022
Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области
Около 700 беженцев с Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:33
2022-02-20T21:03
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
ростовская область
александр чуприян
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773937188_0:137:3067:1862_1920x0_80_0_0_545d85c2e22232bdb40b29ebb57043cc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Около 700 беженцев с Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Сегодня мы обработали порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Произведена оплата, почти 700 человек получили выплаты, которые выделены правительством РФ", - сказал Чуприян.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донбасс
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773937188_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_8cfe6438b8e3571708ea4422a19f0fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, ростовская область, александр чуприян, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
20:33 20.02.2022 (обновлено: 21:03 20.02.2022)
 
Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области

Чуприян: около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкВолонтеры встречают жителей Донбасса
Волонтеры встречают жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Волонтеры встречают жителей Донбасса
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Около 700 беженцев с Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Сегодня мы обработали порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Произведена оплата, почти 700 человек получили выплаты, которые выделены правительством РФ", - сказал Чуприян.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбассРостовская областьАлександр ЧуприянВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала