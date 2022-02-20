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Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области

Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2022

Около 700 беженцев из Донбасса уже получили выплаты в Ростовской области

Около 700 беженцев с Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:33

2022-02-20T20:33

2022-02-20T21:03

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

ростовская область

александр чуприян

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Около 700 беженцев с Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян."Сегодня мы обработали порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Произведена оплата, почти 700 человек получили выплаты, которые выделены правительством РФ", - сказал Чуприян.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, ростовская область, александр чуприян, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина