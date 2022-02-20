https://ria.ru/20220220/vospitanie-1773852624.html

Кинолог назвал пять главных ошибок в воспитании щенка

Кинолог назвал пять главных ошибок в воспитании щенка - РИА Новости, 20.02.2022

Кинолог назвал пять главных ошибок в воспитании щенка

Владельцы собак часто могут делать ошибки в воспитании щенков, стремясь поскорее обучить их всем навыкам, или, наоборот, упуская время и не уделяя питомцу... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T03:07

2022-02-20T03:07

2022-02-20T11:53

общество

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

собаки

россия

москва

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владельцы собак часто могут делать ошибки в воспитании щенков, стремясь поскорее обучить их всем навыкам, или, наоборот, упуская время и не уделяя питомцу должного внимания. Чтобы избежать этого, следует заранее ознакомиться с особенностями обучения собак, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он отметил, что часто владельцам кажется, что щенок не нуждается в обучении командам, потому что он еще маленький. По словам кинолога, воспитывать питомца нужно с раннего возраста, начинать заниматься можно уже когда щенку исполнилось два-три месяца. При этом такое обучение будет иметь свои особенности."Нервная система у щенка еще не развита, длинные тренировки могут быть утомительными для него. Начните разучивать самые необходимые команды (кличку, подзыв и запрещающую команду) по 10-15 минут в день. Если заметили, что щенок устал, завершайте занятие. Не перегружайте малыша, но и не думайте, что щенков совсем не нужно дрессировать", — рассказал Голубев.Строгие правилаЧтобы не вызывать у собаки стресс, дрессировать ее нужно последовательно. Кинолог пояснил, что для собаки очень важны правила и ритуалы, они создают для нее предсказуемую среду. Даже маленькому щенку нужно знать, что можно, а что категорически запрещено в доме, такие правила нужно установить, как только появилась собака, и следовать им всегда.Ни в коем случае, даже изредка, нельзя отказываться от ранее установленных запретов. Если правила не устанавливать или все время их менять, собака будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Таким образом можно вырастить неуверенного в себе и тревожного питомца.По словам кинолога, не стоит отказываться от прогулок с питомцем, если ему не сделали все необходимые прививки и он до сих пор на карантине, — в возрасте трех-пяти месяцев щенок максимально открыт для новых впечатлений. Если щенок еще на карантине, можно на 10-15 минут выносить его на улицу и гулять с ним на руках, чтобы он, находясь в безопасности, услышал шум автомобилей и посмотрел на других людей и собак."Если питомец с детства боязливый и осторожный, долгий отказ от прогулок может сильно сказаться на его поведении в будущем. Соблюдая строгий карантин, вы упускаете возможность познакомить щенка с внешним миром до того, как щенок начнет строго делить мир на привычный и непривычный и опасаться незнакомого окружения. Таким образом могут возникнуть страхи и, как следствие, — агрессивное поведение", — объяснил Голубев.Привыкнуть к одиночествуОн также указал на то, что щенка надо с первых месяцев приучать к отсутствию хозяина и одиночеству в целом. Как только щенок появляется в доме, некоторые собаководы не сводят с него глаз — везде следуют за ним, не выпускают из рук и редко оставляют дома одного. Если затем резко сократить общение, у собаки может развиться страх, вызванный одиночеством, и питомец начнет скулить, лаять, грызть мебель.Чтобы этой проблемы не возникло, кинолог предложил оставлять собаку в отдельной комнате сначала на небольшие промежутки времени — 5, 10, 15 минут, а позже и на час-два. Постепенно собака должна привыкнуть ждать.При этом кинолог предостерег от того, чтобы давать собаке чрезмерные нагрузки. У многих, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до одного года. Кости при этом продолжают расти, а связочный аппарат остается очень пластичным. Не сформированные суставы легко травмировать и они могут деформироваться, если давать щенку интенсивные физические нагрузки."Из-за чрезмерной нагрузки повреждаются хрящи, вызывая недостаток циркуляции крови в суставе, что затем приведет к болезням. Это может быть дисплазия, остеохондроз, артрит и другие заболевания. В этот период роста лучше всего делать упор на воспитание собаки, а не на длительные физические тренировки", — рассказал Голубев.

https://ria.ru/20220123/privychki-1769103849.html

https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, собаки, россия, москва