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Американские военные в Польше начали учения около украинской границы
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы - РИА Новости, 20.02.2022
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы
Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:23
2022-02-20T21:41
в мире
сша
польша
министерство обороны сша
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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину. Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
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Наталья Макарова
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в мире, сша, польша, министерство обороны сша, украина
21:23 20.02.2022 (обновлено: 21:41 20.02.2022)
 
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы

Минобороны Польши: американские военные начали учения около украинской границы

© REUTERS / Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.plАмериканские военные автомобили в Ясенке, Польша
Американские военные автомобили в Ясенке, Польша - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl
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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского – ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США — Прим. ред.)", — написал он в Twitter.

Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.
Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.
Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
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