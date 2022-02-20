https://ria.ru/20220220/ucheniya-1773958495.html

Американские военные в Польше начали учения около украинской границы

Американские военные в Польше начали учения около украинской границы - РИА Новости, 20.02.2022

Американские военные в Польше начали учения около украинской границы

Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:23

2022-02-20T21:23

2022-02-20T21:41

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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину. Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.

https://ria.ru/20220220/nato-1773853357.html

сша

польша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, польша, министерство обороны сша, украина