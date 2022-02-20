https://ria.ru/20220220/ucheniya-1773958495.html
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы - РИА Новости, 20.02.2022
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы
Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:23
2022-02-20T21:23
2022-02-20T21:41
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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину. Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, польша, министерство обороны сша, украина
21:23 20.02.2022 (обновлено: 21:41 20.02.2022)
Американские военные в Польше начали учения около украинской границы
Минобороны Польши: американские военные начали учения около украинской границы
ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского – ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США — Прим. ред.)", — написал он в Twitter.
Недавно США и Великобритания
дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон
сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.
Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.
Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.