https://ria.ru/20220220/stoltenberg-1773946603.html

Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия—НАТО

Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия—НАТО - РИА Новости, 20.02.2022

Столтенберг заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия—НАТО

НАТО поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению продолжающегося кризиса вокруг Украины, главная задача – не допустить военного конфликта, заявил в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T19:21

2022-02-20T19:21

2022-02-20T21:16

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. НАТО поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению продолжающегося кризиса вокруг Украины, главная задача – не допустить военного конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Прежде всего, важно не допустить новую вооруженную атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения", - сказал Столтенберг в эфире телеканала CBS.Столтенберг добавил, что для этой цели альянс также готов провести новое заседание Совета Россия-НАТО."Если Россия примет решение задействовать силу, то, вероятно, большое число людей окажутся вынуждены бежать из Украины", - указал генсек альянса, добавив, что входящие в НАТО страны готовы будут отреагировать на поток беженцев в случае начала вооруженного конфликта на Украине. По его словам, Россия наращивает войска на границе с Украиной, несмотря на заявления об отводе.НАТО не устанавливает конкретных сроков возможного присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение вправе принимать только члены альянсы и Киев, заявил Йенс Столтенберг."Мы не устанавливаем сроков для этого. Но союзники по НАТО дали очень ясно понять, что решать по поводу членства вправе Украина и 30 стран-союзниц по НАТО, не Россия", - сказал он в интервью CBS.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220220/antonov-1773956788.html

https://ria.ru/20220220/nevstuplenie-1773869999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, совет россия-нато, россия, киев, сша