https://ria.ru/20220220/sberbank-1773863257.html

Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили

Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили - РИА Новости, 20.02.2022

Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили

Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:10

2022-02-20T08:10

2022-02-20T09:52

технологии

сбербанк россии

белоруссия

украина

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."По отчетам пользователей, сейчас проблем у Сбербанка нет", — следует из данных на сайте.Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 01:00 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большинство отмечали некорректную работу онлайн-банкинга, проблемы с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.В банке отметили, что поскольку неполадки наблюдались в ночное время и в выходной день, то они фактически не отразились на клиентах.

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сбербанк россии, белоруссия, украина, россия