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Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили - РИА Новости, 20.02.2022
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:10
2022-02-20T09:52
технологии
сбербанк россии
белоруссия
украина
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."По отчетам пользователей, сейчас проблем у Сбербанка нет", — следует из данных на сайте.Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 01:00 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большинство отмечали некорректную работу онлайн-банкинга, проблемы с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.В банке отметили, что поскольку неполадки наблюдались в ночное время и в выходной день, то они фактически не отразились на клиентах.
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7 495 645-6601
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технологии, сбербанк россии, белоруссия, украина, россия
08:10 20.02.2022 (обновлено: 09:52 20.02.2022)
 
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили

Downdetector: работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили после сбоя

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение "Сбербанк Онлайн"
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"По отчетам пользователей, сейчас проблем у Сбербанка нет", — следует из данных на сайте.
Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 01:00 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большинство отмечали некорректную работу онлайн-банкинга, проблемы с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.
В банке отметили, что поскольку неполадки наблюдались в ночное время и в выходной день, то они фактически не отразились на клиентах.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ТехнологииСбербанк РоссииБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
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