https://ria.ru/20220220/sberbank-1773863257.html
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили - РИА Новости, 20.02.2022
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T08:10
2022-02-20T08:10
2022-02-20T09:52
технологии
сбербанк россии
белоруссия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3809fe7145830a15c7455a4c5780b5e8.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."По отчетам пользователей, сейчас проблем у Сбербанка нет", — следует из данных на сайте.Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 01:00 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины. Большинство отмечали некорректную работу онлайн-банкинга, проблемы с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.В банке отметили, что поскольку неполадки наблюдались в ночное время и в выходной день, то они фактически не отразились на клиентах.
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0cede3d8217e14d721035d53ed19d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, белоруссия, украина, россия
08:10 20.02.2022 (обновлено: 09:52 20.02.2022)
Работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили
Downdetector: работу онлайн-сервисов Сбербанка восстановили после сбоя