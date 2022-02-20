https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773888733.html
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 20.02.2022
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:49
2022-02-20T11:49
2022-02-20T15:01
экономика
евросоюз
санкции
россия
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вели службы ЕС."Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия (против Украины. — Прим. ред.), то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он.Сейчас Евросоюз готовит пакет антироссийских санкций на случай эскалации напряженности на Украине. Предполагается, что в него войдут меры в отношении энергетики, высоких технологий, доступа к финансовым рынкам."Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", — добавил Мишель.Он пообещал быть в контакте с партнерами и сразу же созвать Евросовет, "если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения и возвращаются к местам постоянной дислокации. Тем не менее США и их партнеры по НАТО продолжают бездоказательно обвинять Москву в подготовке провокаций на Украине. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591359.html
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, санкции, россия, шарль мишель, евросовет
11:49 20.02.2022 (обновлено: 15:01 20.02.2022)
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Глава Евросовета Мишель: Евросоюз пострадает при введении значимых санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости.
Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил
глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вели службы ЕС.
"Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия (против Украины. — Прим. ред.), то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он.
Сейчас Евросоюз готовит пакет антироссийских санкций на случай эскалации напряженности на Украине. Предполагается, что в него войдут меры в отношении энергетики, высоких технологий, доступа к финансовым рынкам.
"Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", — добавил Мишель.
Он пообещал быть в контакте с партнерами и сразу же созвать Евросовет
, "если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное".
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения и возвращаются к местам постоянной дислокации. Тем не менее США и их партнеры по НАТО продолжают бездоказательно обвинять Москву в подготовке провокаций на Украине.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.