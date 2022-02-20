Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773888733.html
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 20.02.2022
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России
Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:49
2022-02-20T15:01
экономика
евросоюз
санкции
россия
шарль мишель
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вели службы ЕС."Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия (против Украины. — Прим. ред.), то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он.Сейчас Евросоюз готовит пакет антироссийских санкций на случай эскалации напряженности на Украине. Предполагается, что в него войдут меры в отношении энергетики, высоких технологий, доступа к финансовым рынкам."Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", — добавил Мишель.Он пообещал быть в контакте с партнерами и сразу же созвать Евросовет, "если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения и возвращаются к местам постоянной дислокации. Тем не менее США и их партнеры по НАТО продолжают бездоказательно обвинять Москву в подготовке провокаций на Украине. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591359.html
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_2dfcb16942df8abfe83e74d2209c2b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, санкции, россия, шарль мишель, евросовет
11:49 20.02.2022 (обновлено: 15:01 20.02.2022)
 
Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России

Глава Евросовета Мишель: Евросоюз пострадает при введении значимых санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вели службы ЕС.
"Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия (против Украины. — Прим. ред.), то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 17:17
В Австрии испугались последствий введения санкций против России
Сейчас Евросоюз готовит пакет антироссийских санкций на случай эскалации напряженности на Украине. Предполагается, что в него войдут меры в отношении энергетики, высоких технологий, доступа к финансовым рынкам.
"Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", — добавил Мишель.
Он пообещал быть в контакте с партнерами и сразу же созвать Евросовет, "если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения и возвращаются к местам постоянной дислокации. Тем не менее США и их партнеры по НАТО продолжают бездоказательно обвинять Москву в подготовке провокаций на Украине.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаЕвросоюзСанкцииРоссияШарль МишельЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала