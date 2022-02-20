https://ria.ru/20220220/sanktsii-1773888733.html

Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России

Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России - РИА Новости, 20.02.2022

Мишель предупредил о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России

Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:49

2022-02-20T11:49

2022-02-20T15:01

экономика

евросоюз

санкции

россия

шарль мишель

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Если Евросоюз введет против России новые значимые санкции, то и сам будет страдать от этого, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вели службы ЕС."Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия (против Украины. — Прим. ред.), то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными: свою цену будем платить и мы в Европе", — сказал он.Сейчас Евросоюз готовит пакет антироссийских санкций на случай эскалации напряженности на Украине. Предполагается, что в него войдут меры в отношении энергетики, высоких технологий, доступа к финансовым рынкам."Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", — добавил Мишель.Он пообещал быть в контакте с партнерами и сразу же созвать Евросовет, "если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения и возвращаются к местам постоянной дислокации. Тем не менее США и их партнеры по НАТО продолжают бездоказательно обвинять Москву в подготовке провокаций на Украине. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591359.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, санкции, россия, шарль мишель, евросовет