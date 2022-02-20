https://ria.ru/20220220/samolet-1773921124.html

Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде

Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде - РИА Новости, 20.02.2022

Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили РИА Новости в волгоградском... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:51

2022-02-20T15:51

2022-02-20T15:51

происшествия

симферополь

волгоград

екатеринбург

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ВОЛГОГРАД, 20 фев - РИА Новости. Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили РИА Новости в волгоградском аэропорту."Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6 2932, следовавший по маршруту Симферополь — Екатеринбург, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме в 14.36 мск.

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, волгоград, екатеринбург