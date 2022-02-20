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Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде
Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде - РИА Новости, 20.02.2022
Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде
Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили РИА Новости в волгоградском... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:51
2022-02-20T15:51
происшествия
симферополь
волгоград
екатеринбург
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ВОЛГОГРАД, 20 фев - РИА Новости. Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили РИА Новости в волгоградском аэропорту."Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6 2932, следовавший по маршруту Симферополь — Екатеринбург, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме в 14.36 мск.
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происшествия, симферополь, волгоград, екатеринбург
15:51 20.02.2022
 
Летевший из Симферополя в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет "Уральских авиалиний" Симферополь — Екатеринбург вынужденно сел в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пассажир в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 20 фев - РИА Новости. Самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Волгограде по техническим причинам, сообщили РИА Новости в волгоградском аэропорту.
"Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6 2932, следовавший по маршруту СимферопольЕкатеринбург, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.
По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме в 14.36 мск.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияСимферопольВолгоградЕкатеринбург
 
 
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