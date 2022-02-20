23:02 20.02.2022 (обновлено: 08:45 21.02.2022)
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России
Посольство США предупредило американцев в России о неких возможных терактах в ТЦ и метро
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в сообщении посольства США в Москве.
"Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", — сообщает дипмиссия.
На этом фоне посольство рекомендовало "скорректировать свои персональные планы по обеспечению безопасности… продумать планы по эвакуации (из страны), которые не требовали бы содействия властей США".
При этом не сообщается, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.
Опубликовано: Наталья Макарова