https://ria.ru/20220220/preduprezhdenie-1773968432.html

Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России

Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России - РИА Новости, 21.02.2022

Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России

Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T23:02

2022-02-20T23:02

2022-02-21T08:45

сша

россия

посольство сша в рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в сообщении посольства США в Москве."Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", — сообщает дипмиссия.На этом фоне посольство рекомендовало "скорректировать свои персональные планы по обеспечению безопасности… продумать планы по эвакуации (из страны), которые не требовали бы содействия властей США".При этом не сообщается, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20220220/prikaz-1773968163.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, посольство сша в рф