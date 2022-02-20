Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/preduprezhdenie-1773968432.html
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России - РИА Новости, 21.02.2022
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России
Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T23:02
2022-02-21T08:45
сша
россия
посольство сша в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761611054_0:151:2845:1751_1920x0_80_0_0_f651b82672026e5611430f03ccce7eb9.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в сообщении посольства США в Москве."Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", — сообщает дипмиссия.На этом фоне посольство рекомендовало "скорректировать свои персональные планы по обеспечению безопасности… продумать планы по эвакуации (из страны), которые не требовали бы содействия властей США".При этом не сообщается, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20220220/prikaz-1773968163.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761611054_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_568464b7982897ded06c541db6e64d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, посольство сша в рф
23:02 20.02.2022 (обновлено: 08:45 21.02.2022)
 
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России

Посольство США предупредило американцев в России о неких возможных терактах в ТЦ и метро

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американцев, проживающих в России, призвали обеспокоиться своей безопасностью и продумать планы эвакуации из-за "угрозы терактов" в крупных городах, говорится в сообщении посольства США в Москве.
"Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", — сообщает дипмиссия.
На этом фоне посольство рекомендовало "скорректировать свои персональные планы по обеспечению безопасности… продумать планы по эвакуации (из страны), которые не требовали бы содействия властей США".
При этом не сообщается, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 22:59
Близкий к Минобороны источник назвал сообщение CBS о "вторжении" глупостью
Опубликовано: Наталья Макарова
 
СШАРоссияПосольство США в РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала