Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Самая снежная зима в столице пришлась на сезон 1993-1994 годов. Декабрь и январь в тот год выдались мягкими, зато в феврале москвичам пришлось по-настоящему несладко – температура резко упала вниз. В конце месяца город накрыло мощным снегопадом, он длился несколько дней. Этой же зимой в Москве зафиксировали самые высокие сугробы за последние сто лет – их высота составила рекордные 78 сантиметров!

Кстати, до 2002 года весь снег с дорог и тротуаров города не утилизировали, а вывозили за город или сбрасывали в Москву-реку и Яузу, где он таял естественным путем. С тех пор от этой устаревшей практики отказались, и в городе организовали сеть снегосплавных пунктов. Там снег проходит очистку от природного и бытового мусора, а затем сплавляется по подземным трубопроводам и коллекторам на очистные сооружения города и лишь затем спускается в природные водоисточники.