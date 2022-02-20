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В Волгоградскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса

В Волгоградскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

В Волгоградскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса

Первый поезд с беженцам из Донбасса прибыл в Волгоградскую область, 443 человека доставляют в пункты временного размещения, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T22:20

2022-02-20T22:20

2022-02-21T00:06

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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ВОЛГОГРАД, 20 фев - РИА Новости. Первый поезд с беженцам из Донбасса прибыл в Волгоградскую область, 443 человека доставляют в пункты временного размещения, сообщает пресс-служба администрации региона."Сегодня в Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. 443 человека доставляют в пункты временного размещения (ПВР) — места подготовлены в соответствии с поставленными губернатором задачами", - говорится в сообщении.Уточняется, что из 443 беженцев 166 - это дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года."Для них подготовлены пункты временного размещения в волжских гостиницах "Ахтуба" и "Спорт-отель", санатории "Ахтуба", а также в гостинице "Старт" в Волгограде", - говорится в сообщении.Для развода людей в ПВР подготовлены 15 автобусов большой вместимости. Также к работе с беженцами привлечены более 60 волонтеров."Все беженцы обеспечены питанием, каждому будет доступна медицинская помощь, проведение ПЦР-тестирования. Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому всем также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Зины Мержоевой. Она уточнила, что при администрации области действует оперативный штаб, который занимается вопросами приема жителей Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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волгоградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество