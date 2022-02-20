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Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород

Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород - РИА Новости, 21.02.2022

Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород

Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-20T20:10

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обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

россия

ростовская область

луганская народная республика

таганрог

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30, по словам его пассажиров, состав едет до Нижнего Новгорода. Корреспондент РИА Новости насчитал около 20 вагонов в составе поезда.На перроне остались ещё люди. Они ждут следующий поезд. Также возле вокзала стоят автобусы с беженцами."Говорили, что следующий поезд в 19.00. Куда повезут не знаем, в Россию. Решили эвакуироваться, потому война, ночью стреляли. Утром решили ехать. Сюда приехали на автобусе", - сообщили РИА Новости жительница Донецка Татьяна Михайловна и ее внучка Диана из Донецка. По словам девочки, ее мама не смогла с ними поехать, так как ее не отпустили с работы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

ростовская область

луганская народная республика

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, денис пушилин, россия, ростовская область, луганская народная республика, таганрог, эвакуация жителей днр и лнр в россию, вооруженный конфликт на востоке украины