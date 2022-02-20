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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/poezd-1773951042.html
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород - РИА Новости, 21.02.2022
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород
Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-20T20:10
2022-02-21T00:10
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
россия
ростовская область
луганская народная республика
таганрог
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30, по словам его пассажиров, состав едет до Нижнего Новгорода. Корреспондент РИА Новости насчитал около 20 вагонов в составе поезда.На перроне остались ещё люди. Они ждут следующий поезд. Также возле вокзала стоят автобусы с беженцами."Говорили, что следующий поезд в 19.00. Куда повезут не знаем, в Россию. Решили эвакуироваться, потому война, ночью стреляли. Утром решили ехать. Сюда приехали на автобусе", - сообщили РИА Новости жительница Донецка Татьяна Михайловна и ее внучка Диана из Донецка. По словам девочки, ее мама не смогла с ними поехать, так как ее не отпустили с работы.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ростовская область
луганская народная республика
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Наталья Макарова
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владимир зеленский, денис пушилин, россия, ростовская область, луганская народная республика, таганрог, эвакуация жителей днр и лнр в россию, вооруженный конфликт на востоке украины
20:10 20.02.2022 (обновлено: 00:10 21.02.2022)
 
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород

Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30 до Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30, по словам его пассажиров, состав едет до Нижнего Новгорода. Корреспондент РИА Новости насчитал около 20 вагонов в составе поезда.
На перроне остались ещё люди. Они ждут следующий поезд. Также возле вокзала стоят автобусы с беженцами.
"Говорили, что следующий поезд в 19.00. Куда повезут не знаем, в Россию. Решили эвакуироваться, потому война, ночью стреляли. Утром решили ехать. Сюда приехали на автобусе", - сообщили РИА Новости жительница Донецка Татьяна Михайловна и ее внучка Диана из Донецка. По словам девочки, ее мама не смогла с ними поехать, так как ее не отпустили с работы.
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаТаганрогЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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