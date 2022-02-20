20:10 20.02.2022 (обновлено: 00:10 21.02.2022)
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30 до Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Поезд с беженцами из Донбасса отправился с вокзала Таганрога Ростовской области, но много человек остались на перроне в ожидании следующего, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога около 17.30, по словам его пассажиров, состав едет до Нижнего Новгорода. Корреспондент РИА Новости насчитал около 20 вагонов в составе поезда.
На перроне остались ещё люди. Они ждут следующий поезд. Также возле вокзала стоят автобусы с беженцами.
"Говорили, что следующий поезд в 19.00. Куда повезут не знаем, в Россию. Решили эвакуироваться, потому война, ночью стреляли. Утром решили ехать. Сюда приехали на автобусе", - сообщили РИА Новости жительница Донецка Татьяна Михайловна и ее внучка Диана из Донецка. По словам девочки, ее мама не смогла с ними поехать, так как ее не отпустили с работы.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Наталья Макарова