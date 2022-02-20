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МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона
МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 20.02.2022
МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона
Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон,... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:41
2022-02-20T17:41
в мире
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
мид франции‎
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон, говоря о переговорах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут."Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём", - сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.По его словам, путем этих переговоров Франции и России можно избежать крупного военного конфликта."Даже если есть маленький шанс, надо его использовать", - добавил дипломат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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60
в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, мид франции‎
17:41 20.02.2022
 
МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Госсекретарь при МИД Бон: Париж дал Москве шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон, говоря о переговорах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.
"Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём", - сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.
По его словам, путем этих переговоров Франции и России можно избежать крупного военного конфликта.
"Даже если есть маленький шанс, надо его использовать", - добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронМИД Франции‎
 
 
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