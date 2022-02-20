https://ria.ru/20220220/peregovory-1773936209.html

МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона

МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона - РИА Новости, 20.02.2022

МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон,... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:41

2022-02-20T17:41

2022-02-20T17:41

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон, говоря о переговорах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут."Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём", - сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.По его словам, путем этих переговоров Франции и России можно избежать крупного военного конфликта."Даже если есть маленький шанс, надо его использовать", - добавил дипломат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, мид франции‎