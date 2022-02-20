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Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами
Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами - РИА Новости, 20.02.2022
Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности РФ, многие с ним не соглашаются, однако... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:51
2022-02-20T14:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности РФ, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин имеет возможность доносить наши озабоченности. И многие с ним не соглашаются - или со всем, или частично. Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, как сейчас проходят переговоры Путина с западными лидерами."На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично", - заявил Песков."Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", - добавил представитель Кремля.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:51 20.02.2022 (обновлено: 14:54 20.02.2022)
 
Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами

Прес-секретарь Песков: Путин доносит озабоченности России лидерам Запада на переговорах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности РФ, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин имеет возможность доносить наши озабоченности. И многие с ним не соглашаются - или со всем, или частично. Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, как сейчас проходят переговоры Путина с западными лидерами.
"На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично", - заявил Песков.
"Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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