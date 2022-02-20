https://ria.ru/20220220/peregovory-1773913228.html

Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами

Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами - РИА Новости, 20.02.2022

Песков рассказал, как проходят переговоры Путина с западными лидерами

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности РФ, многие с ним не соглашаются, однако... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:51

2022-02-20T14:51

2022-02-20T14:54

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности РФ, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин имеет возможность доносить наши озабоченности. И многие с ним не соглашаются - или со всем, или частично. Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, как сейчас проходят переговоры Путина с западными лидерами."На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично", - заявил Песков."Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия