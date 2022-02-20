14:27 20.02.2022 (обновлено: 15:50 20.02.2022)
ВСУ при обстреле Яковлевки использовали запрещенные мины, заявили в ДНР
СЦКК ДНР: силовики ВСУ обстреляли населенный пункт Яковлевка, применив запрещенные мины
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в воскресенье населенный пункт Яковлевка, применив мины запрещенного Минскими соглашениями калибра, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, в "13:55 был зафиксирован обстрел украинскими вооруженными формированиями в направлении населенного пункта Яковлевка со стороны населенного пункта Авдеевка". Было выпущено 20 мин запрещенного по Минским соглашениям калибра 120 миллиметров.
Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Наталья Макарова