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ВСУ при обстреле Яковлевки использовали запрещенные мины, заявили в ДНР

ВСУ при обстреле Яковлевки использовали запрещенные мины, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ при обстреле Яковлевки использовали запрещенные мины, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли в воскресенье населенный пункт Яковлевка, применив мины запрещенного Минскими соглашениями калибра, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:27

2022-02-20T14:27

2022-02-20T15:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в воскресенье населенный пункт Яковлевка, применив мины запрещенного Минскими соглашениями калибра, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, в "13:55 был зафиксирован обстрел украинскими вооруженными формированиями в направлении населенного пункта Яковлевка со стороны населенного пункта Авдеевка". Было выпущено 20 мин запрещенного по Минским соглашениям калибра 120 миллиметров.Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр