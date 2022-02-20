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ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке
ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики совершили в воскресенье обстрел в направлении населенного пункта Ленинское, выпустив гранаты из РПГ, говорится в заявлении представительства РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:19
2022-02-20T14:19
2022-02-20T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили в воскресенье обстрел в направлении населенного пункта Ленинское, выпустив гранаты из РПГ, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 13.45 мск, со стороны населенного пункта Водяное в сторону Ленинского было выпущено "5 гранат из РПГ".Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, сцкк
14:19 20.02.2022 (обновлено: 14:39 20.02.2022)
ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке
СЦКК ДНР: ВСУ совершили обстрел у населенного пункта Ленинское, использовав гранаты РПГ