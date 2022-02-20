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ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке

ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики совершили в воскресенье обстрел в направлении населенного пункта Ленинское, выпустив гранаты из РПГ, говорится в заявлении представительства РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:19

2022-02-20T14:19

2022-02-20T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили в воскресенье обстрел в направлении населенного пункта Ленинское, выпустив гранаты из РПГ, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 13.45 мск, со стороны населенного пункта Водяное в сторону Ленинского было выпущено "5 гранат из РПГ".Ранее обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, сцкк