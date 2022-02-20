23:34 20.02.2022 (обновлено: 23:43 20.02.2022)
В ЛНР заявили о 16 нарушениях тишины силовиками ВСУ менее чем за час
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашенной Луганской народной республике, используя в том числе и запрещенное тяжелое вооружение, заявили Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения! Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.
Отмечается, что силовики Украины пускали снаряды из минометов 120 миллиметров. В ЛНР уточняют информацию о повреждениях и о возможных пострадавших в результате обстрела.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Наталья Макарова