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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/narusheniya-1773971185.html
В ЛНР заявили о 16 нарушениях тишины силовиками ВСУ менее чем за час
В ЛНР заявили о 16 нарушениях тишины силовиками ВСУ менее чем за час - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили о 16 нарушениях тишины силовиками ВСУ менее чем за час
Украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашенной Луганской народной республике, используя в том числе и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T23:34
2022-02-20T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашенной Луганской народной республике, используя в том числе и запрещенное тяжелое вооружение, заявили Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения! Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.Отмечается, что силовики Украины пускали снаряды из минометов 120 миллиметров. В ЛНР уточняют информацию о повреждениях и о возможных пострадавших в результате обстрела.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/obstrely-1773971319.html
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженный конфликт на востоке украины
23:34 20.02.2022 (обновлено: 23:43 20.02.2022)
 
В ЛНР заявили о 16 нарушениях тишины силовиками ВСУ менее чем за час

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашенной Луганской народной республике, используя в том числе и запрещенное тяжелое вооружение, заявили Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения! Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.
Отмечается, что силовики Украины пускали снаряды из минометов 120 миллиметров. В ЛНР уточняют информацию о повреждениях и о возможных пострадавших в результате обстрела.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 23:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли более 20 населенных пунктов с начала суток, заявили в ЛНР
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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