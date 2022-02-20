https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773884112.html

В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев COVID, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:09

2022-02-20T11:09

2022-02-20T11:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757717410_0:92:3086:1828_1920x0_80_0_0_b643ddffd992e8fb843c0eca737f972c.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев COVID, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 6388, 699 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 19 481, 84 человека умерли за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 699 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 536 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 664 189 случаев коронавируса, выздоровели 2 418 457 человек, умерли из-за COVID 40 615 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/statistika-1773883833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество