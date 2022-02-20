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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773884112.html
В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев COVID, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:09
2022-02-20T11:20
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общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев COVID, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 6388, 699 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 19 481, 84 человека умерли за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 699 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 536 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 664 189 случаев коронавируса, выздоровели 2 418 457 человек, умерли из-за COVID 40 615 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
11:09 20.02.2022 (обновлено: 11:20 20.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 699 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6388 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев COVID, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 6388, 699 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 19 481, 84 человека умерли за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 699 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 536 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 664 189 случаев коронавируса, выздоровели 2 418 457 человек, умерли из-за COVID 40 615 человек.
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
11:07В мире
В России за сутки госпитализировали более 10,3 тысячи человек с COVID
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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