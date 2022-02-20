https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773884006.html

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 4187 человек, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:09

2022-02-20T11:09

2022-02-20T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 4187 человек, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 34 человека умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 5188 человек.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество