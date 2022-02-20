https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773884006.html
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 20.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 4187 человек, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:09
2022-02-20T11:09
2022-02-20T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 4187 человек, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 34 человека умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 5188 человек.
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество
11:09 20.02.2022 (обновлено: 11:10 20.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 4187 новых случаев заражения коронавирусом