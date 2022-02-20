https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773882849.html

В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.02.2022

В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:03

2022-02-20T11:03

2022-02-20T11:07

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии