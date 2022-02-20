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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220220/koronavirus-1773882849.html
В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.02.2022
В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:03
2022-02-20T11:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
11:03 20.02.2022 (обновлено: 11:07 20.02.2022)
 
В России 147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России за сутки 147 296 человек выздоровели после коронавирусной инфекции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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