https://ria.ru/20220220/javelin-1773934685.html

Порошенко заявил, что ему запретили отправлять комплексы Javelin на фронт

Порошенко заявил, что ему запретили отправлять комплексы Javelin на фронт - РИА Новости, 20.02.2022

Порошенко заявил, что ему запретили отправлять комплексы Javelin на фронт

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные украинской стороне Соединенными Штатами, ему... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:26

2022-02-20T17:26

2022-02-20T17:28

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петр порошенко

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КИЕВ, 20 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные украинской стороне Соединенными Штатами, ему было запрещено отправлять на фронт, они лежали на складах, однако Киев для сдерживания противника распространил информацию, что они есть в каждой бригаде в Донбассе.Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.По словам Порошенко, это принесло желаемый эффект, противник отказывался выходить на боевые позиции.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, javelin (птрк), украина, петр порошенко