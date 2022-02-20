https://ria.ru/20220220/horoscope-1773588038.html

Названы знаки зодиака, которые больше всех любят сплетничать

Названы знаки зодиака, которые больше всех любят сплетничать - РИА Новости, 20.02.2022

Названы знаки зодиака, которые больше всех любят сплетничать

Обсуждать других — нехорошо. Но некоторые знаки зодиака обожают сплетни и все про всех знать. Загвоздка в том, что одним из них доверять можно, а другим — нет... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T07:59

2022-02-20T07:59

2022-02-20T07:59

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обсуждать других — нехорошо. Но некоторые знаки зодиака обожают сплетни и все про всех знать. Загвоздка в том, что одним из них доверять можно, а другим — нет. А вот кому именно, рассказали в издании The Times of India. Овны очень редко фильтруют слова. Представители этого знака могут говорить самые неприятные вещи и делиться личными подробности и не чувствовать стыда. Их сплетни часто резкие и обидные просто потому, что Овны говорят обо всем на свете. А еще рожденные под этим знаком умеют делиться реальными подробностями, мастерски маскируя их под слухи, которые они якобы где-то слышали. Близнецы любят посплетничать и преуспевают в этом. Если они заинтересованы в ком-то, причем не обязательно в романтическом плане, то узнают об объекте все. У большинства представителей этого знака зодиака есть друзья, которые держат их в курсе того, что происходит в жизни других людей. Близнецы буквально чуют сплетни, поэтому остальным надо быть осторожными, чтобы не сболтнуть им лишнего.Скорпионы не любят делиться личным, когда речь идет о них самих. Но если кто-то заговорит о тайнах другого человека, они тут же прибегут, чтобы его обсудить. Проблема со Скорпионами в том, что из-за этой их особенности, им трудно доверять. Стрельцы не против посплетничать. Поэтому может возникнуть ощущение, что представители этого знака в принципе общаются только для того, чтобы разузнать последние слухи. Им нравится получить информацию, а потом всем ее рассказывать.Рыбы — очень любопытный знак, но не злобный. Им нравится быть в курсе того, как, например, их друзья проводят время на свиданиях. Однако Рыбы не пытаются использовать полученные сведения в своих интересах и нанести удар врагам. Сплетни для Рыб — способ развлечься.

https://ria.ru/20220130/goroskop-1769998982.html

https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни