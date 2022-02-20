https://ria.ru/20220220/evrosoyuz-1773917143.html

Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины

Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины - РИА Новости, 20.02.2022

Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, по его словам, это будет четким сигналом... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:20

2022-02-20T15:20

2022-02-20T16:55

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евросоюз

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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, по его словам, это будет четким сигналом для РФ."Практически треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины. Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые у меня были, я сказал им очень простые слова: коллеги, наступило время предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко заявить, что Украина будет членом ЕС. Это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четким сигналом России, что чтобы она там ни делала, к каким бы провокациям ни прибегала, Украина - европейская страна во всех смыслах и будет членом Европейского союза", - сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинга в воскресенье.Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Кирил Петков в субботу провели встречу, в ходе которой Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины, став восьмой страной, которая подписала подобный документ.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины, нато, евросоюз