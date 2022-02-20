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Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины
Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины - РИА Новости, 20.02.2022
Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, по его словам, это будет четким сигналом... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T15:20
2022-02-20T16:55
в мире
украина
верховная рада украины
нато
евросоюз
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КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, по его словам, это будет четким сигналом для РФ."Практически треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины. Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые у меня были, я сказал им очень простые слова: коллеги, наступило время предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко заявить, что Украина будет членом ЕС. Это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четким сигналом России, что чтобы она там ни делала, к каким бы провокациям ни прибегала, Украина - европейская страна во всех смыслах и будет членом Европейского союза", - сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинга в воскресенье.Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Кирил Петков в субботу провели встречу, в ходе которой Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины, став восьмой страной, которая подписала подобный документ.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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в мире, украина, верховная рада украины, нато, евросоюз
15:20 20.02.2022 (обновлено: 16:55 20.02.2022)
 
Киев потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины

глава МИД Украины Кулеба: Евросоюз должен четко заявить о перспективе членства Киева в ЕС

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, по его словам, это будет четким сигналом для РФ.
"Практически треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины. Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые у меня были, я сказал им очень простые слова: коллеги, наступило время предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко заявить, что Украина будет членом ЕС. Это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четким сигналом России, что чтобы она там ни делала, к каким бы провокациям ни прибегала, Украина - европейская страна во всех смыслах и будет членом Европейского союза", - сказал Кулеба в ходе онлайн-брифинга в воскресенье.
Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Кирил Петков в субботу провели встречу, в ходе которой Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины, став восьмой страной, которая подписала подобный документ.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
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