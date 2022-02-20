20:02 20.02.2022 (обновлено: 20:11 20.02.2022)
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов
Беженцев из ЛНР эвакуируют поезд и 219 автобусов, из республики уехали 13,5 тысячи человек
© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что эвакуация из республики в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего по состоянию на субботу уже были эвакуированы 13,5 тысячи человек.
"Состав, который вывез вчера людей на территорию Российской Федерации, сейчас вернулся обратно и готовится выехать опять. По территории республики есть остановки - на станции Комунарск в городе Алчевск и на станции Должанская, город Свердловск. По Алчевску будет посадка еще порядка 100 человек", - заявил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.
По его словам, всего в поезде 11 вагонов, при необходимости будут добавлены дополнительные.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Наталья Макарова