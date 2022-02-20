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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773950273.html
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов - РИА Новости, 20.02.2022
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T20:02
2022-02-20T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир зеленский
донецкая народная республика
алчевск
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.Ранее председатель правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что эвакуация из республики в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего по состоянию на субботу уже были эвакуированы 13,5 тысячи человек."Состав, который вывез вчера людей на территорию Российской Федерации, сейчас вернулся обратно и готовится выехать опять. По территории республики есть остановки - на станции Комунарск в городе Алчевск и на станции Должанская, город Свердловск. По Алчевску будет посадка еще порядка 100 человек", - заявил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.По его словам, всего в поезде 11 вагонов, при необходимости будут добавлены дополнительные.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, алчевск, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:02 20.02.2022 (обновлено: 20:11 20.02.2022)
 
Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов

Беженцев из ЛНР эвакуируют поезд и 219 автобусов, из республики уехали 13,5 тысячи человек

© РИА Новости / Сергей БатуринЖители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Жители Донецкой народной республики на железнодорожной станции "Донецк-2" во время эвакуации на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что эвакуация из республики в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего по состоянию на субботу уже были эвакуированы 13,5 тысячи человек.
Сотрудники МЧС и РЖД помогают женщине сесть в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 20:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Поезд с беженцами из Донбасса отправился из Таганрога в Нижний Новгород
"Состав, который вывез вчера людей на территорию Российской Федерации, сейчас вернулся обратно и готовится выехать опять. По территории республики есть остановки - на станции Комунарск в городе Алчевск и на станции Должанская, город Свердловск. По Алчевску будет посадка еще порядка 100 человек", - заявил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.
По его словам, всего в поезде 11 вагонов, при необходимости будут добавлены дополнительные.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаАлчевскРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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