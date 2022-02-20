https://ria.ru/20220220/evakuatsiya-1773950273.html

Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов

Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов - РИА Новости, 20.02.2022

Для эвакуации беженцев из ЛНР задействовали поезд и 219 автобусов

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T20:02

2022-02-20T20:02

2022-02-20T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир зеленский

донецкая народная республика

алчевск

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают эвакуировать людей железнодорожным транспортом в РФ, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.Ранее председатель правительства ЛНР Сергей Козлов заявил, что эвакуация из республики в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего по состоянию на субботу уже были эвакуированы 13,5 тысячи человек."Состав, который вывез вчера людей на территорию Российской Федерации, сейчас вернулся обратно и готовится выехать опять. По территории республики есть остановки - на станции Комунарск в городе Алчевск и на станции Должанская, город Свердловск. По Алчевску будет посадка еще порядка 100 человек", - заявил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.По его словам, всего в поезде 11 вагонов, при необходимости будут добавлены дополнительные.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, алчевск, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию