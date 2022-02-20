Под Иваново подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами
В Ивановской области подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами
Сотрудник полиции
РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Ивановская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с участием автомобиля под управлением 17-летнего молодого человека, который столкнулся с двумя другими машинами и автобусом, сообщило ведомство.
"Установлено, что 19 февраля около 22.20 на автодороге Иваново-Родники на территории Ивановского района 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате ДТП погиб 25-летний водитель автомобиля, с которым произошло первое столкновение. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Кинешма, на момент столкновения находились семь пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу, и его 17-летние пассажиры – юноша и девушка, госпитализированы с травмами в лечебное учреждение города Иваново.
"Прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.
Опубликовано: Екатерина Зайцева