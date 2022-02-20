Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220220/dtp-1773885065.html
Под Иваново подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами
Под Иваново подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами - РИА Новости, 20.02.2022
Под Иваново подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами
Ивановская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с участием автомобиля под управлением 17-летнего молодого человека, который столкнулся с... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:16
2022-02-20T11:16
происшествия
ивановский район
иваново
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Ивановская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с участием автомобиля под управлением 17-летнего молодого человека, который столкнулся с двумя другими машинами и автобусом, сообщило ведомство."Установлено, что 19 февраля около 22.20 на автодороге Иваново-Родники на территории Ивановского района 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате ДТП погиб 25-летний водитель автомобиля, с которым произошло первое столкновение. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Кинешма, на момент столкновения находились семь пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу, и его 17-летние пассажиры – юноша и девушка, госпитализированы с травмами в лечебное учреждение города Иваново."Прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772679439.html
ивановский район
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановский район, иваново, авто
11:16 20.02.2022
 
Под Иваново подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами

В Ивановской области подросток за рулем попал в ДТП с автобусом и двумя машинами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Ивановская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с участием автомобиля под управлением 17-летнего молодого человека, который столкнулся с двумя другими машинами и автобусом, сообщило ведомство.
"Установлено, что 19 февраля около 22.20 на автодороге Иваново-Родники на территории Ивановского района 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 12:12
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
Уточняется, что в результате ДТП погиб 25-летний водитель автомобиля, с которым произошло первое столкновение. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва-Кинешма, на момент столкновения находились семь пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу, и его 17-летние пассажиры – юноша и девушка, госпитализированы с травмами в лечебное учреждение города Иваново.
"Прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияИвановский районИвановоАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация из города Горловка на фоне обострения ситуации на ДонбассеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала