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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:50
2022-02-20T17:50
2022-02-20T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По населенным пунктам Горловка, Озеряновка, Старомихайловская было выпущено 16 мин калибра 120 миллиметров и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52", - уточняется в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку с применением запрещенных снарядов