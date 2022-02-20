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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773937337.html
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T17:50
2022-02-20T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По населенным пунктам Горловка, Озеряновка, Старомихайловская было выпущено 16 мин калибра 120 миллиметров и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52", - уточняется в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр
17:50 20.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку с применением запрещенных снарядов

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По населенным пунктам Горловка, Озеряновка, Старомихайловская было выпущено 16 мин калибра 120 миллиметров и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52", - уточняется в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНР
 
 
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