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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки и Старомихайловки

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:50

2022-02-20T17:50

2022-02-20T17:50

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров, сообщает в Telegram представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По населенным пунктам Горловка, Озеряновка, Старомихайловская было выпущено 16 мин калибра 120 миллиметров и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52", - уточняется в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр