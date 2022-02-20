https://ria.ru/20220220/donbass-1773929646.html

В ДНР заявили об обстрелах Яковлевки и Коммунаровки со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстрелах Яковлевки и Коммунаровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР заявили об обстрелах Яковлевки и Коммунаровки со стороны ВСУ

Украинские силовики запустили снаряды запрещенного калибра в направлении населенных пунктов Яковлевка и Коммунаровка, сообщил Telegram-канал представительства... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:43

2022-02-20T16:43

2022-02-20T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики запустили снаряды запрещенного калибра в направлении населенных пунктов Яковлевка и Коммунаровка, сообщил Telegram-канал представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрелы зафиксировали в 15:45 и 16:00. Всего выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров.Кроме того, в 16:11 ВСУ выпустили десять мин калибра 82 миллиметра со стороны населенного пункта Марьинка в направлении Александровки.Эскалация обстановки в ДонбассеВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр