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В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса
Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:32
2022-02-20T16:32
2022-02-20T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
таганрог
денис пушилин
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Не менее пяти автобусов, по подсчетам корреспондента РИА Новости, прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал Таганрога. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов."Я из Донецка, очень долго сюда добирались. Сначала нас разместили в каком-то театре, а затем автобусом привезли сюда. Говорят, что нас везут в Нижний Новгород", - сообщила РИА Новости женщина по имени Ирина. Она эвакуировалась из Донецка вместе с тремя детьми.По ее словам, время отправки поездка ей неизвестно.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прибытие беженцев из Донбасса на железнодорожный вокзал в Таганроге
Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд. Не менее пяти автобусов прибыли прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал города. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов.
2022-02-20T16:32
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, донецкая народная республика, таганрог, денис пушилин, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:32 20.02.2022 (обновлено: 17:50 20.02.2022)
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса
Автобусы с беженцами из Донбасса прибывают на вокзал в Таганрог