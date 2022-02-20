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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773928003.html
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса
Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:32
2022-02-20T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
донецкая народная республика
таганрог
денис пушилин
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Не менее пяти автобусов, по подсчетам корреспондента РИА Новости, прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал Таганрога. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов."Я из Донецка, очень долго сюда добирались. Сначала нас разместили в каком-то театре, а затем автобусом привезли сюда. Говорят, что нас везут в Нижний Новгород", - сообщила РИА Новости женщина по имени Ирина. Она эвакуировалась из Донецка вместе с тремя детьми.По ее словам, время отправки поездка ей неизвестно.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
таганрог
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Прибытие беженцев из Донбасса на железнодорожный вокзал в Таганроге
Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд. Не менее пяти автобусов прибыли прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал города. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов.
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владимир зеленский, донецкая народная республика, таганрог, денис пушилин, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:32 20.02.2022 (обновлено: 17:50 20.02.2022)
 
В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса

Автобусы с беженцами из Донбасса прибывают на вокзал в Таганрог

Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Не менее пяти автобусов, по подсчетам корреспондента РИА Новости, прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал Таганрога. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов.
"Я из Донецка, очень долго сюда добирались. Сначала нас разместили в каком-то театре, а затем автобусом привезли сюда. Говорят, что нас везут в Нижний Новгород", - сообщила РИА Новости женщина по имени Ирина. Она эвакуировалась из Донецка вместе с тремя детьми.
По ее словам, время отправки поездка ей неизвестно.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаТаганрогДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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