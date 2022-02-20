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В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса

В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

В Таганрог прибыли автобусы с беженцами из Донбасса

Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:32

2022-02-20T16:32

2022-02-20T17:50

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владимир зеленский

донецкая народная республика

таганрог

денис пушилин

луганская народная республика

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ТАГАНРОГ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 фев - РИА Новости. Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Не менее пяти автобусов, по подсчетам корреспондента РИА Новости, прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал Таганрога. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов."Я из Донецка, очень долго сюда добирались. Сначала нас разместили в каком-то театре, а затем автобусом привезли сюда. Говорят, что нас везут в Нижний Новгород", - сообщила РИА Новости женщина по имени Ирина. Она эвакуировалась из Донецка вместе с тремя детьми.По ее словам, время отправки поездка ей неизвестно.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

таганрог

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие беженцев из Донбасса на железнодорожный вокзал в Таганроге Несколько автобусов с беженцами прибыли на железнодорожный вокзал в Таганрог Ростовской области, их сажают в поезд. Не менее пяти автобусов прибыли прибыли около 16.00 на железнодорожный вокзал города. Из автобусов беженцев из Донбасса сажают сразу в поезд, который стоит на перроне уже несколько часов. 2022-02-20T16:32 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, донецкая народная республика, таганрог, денис пушилин, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию