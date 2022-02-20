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СК возбудил два уголовных дела после гибели мирных жителей в Донбассе

СК возбудил два уголовных дела после гибели мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 20.02.2022

СК возбудил два уголовных дела после гибели мирных жителей в Донбассе

Два уголовных дела возбуждены по фактам ранения и гибели мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, сообщается... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:13

2022-02-20T16:13

2022-02-20T16:21

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены по фактам ранения и гибели мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 20 февраля военнослужащие ВСУ произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так, в результате ночного артиллерийского обстрела района шахты имени Скочинского в Донецке осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около 5.00 в результате массированной артиллерийской атаки села Пионерское ЛНР погибли двое мирных жителей и разрушены пять домов.Отмечается, что, обстреливая населенные пункты, украинские военные намеревались убить или причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу мирных жителей, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применении оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней."По указанным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.СК РФ устанавливает должностных лиц, причастных к этому и другим преступлениям против мирного населения Донбасса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины