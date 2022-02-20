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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:32
2022-02-20T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
украина
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России в Украину может иметь пагубные последствия."Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика", — заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, россия, украина, дмитрий песков
14:32 20.02.2022 (обновлено: 16:06 20.02.2022)
 
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума

Пресс-секретарь Песков: любая искра в Донбассе может привести к непоправимым последствиям

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России в Украину может иметь пагубные последствия.

"Когда напряженность нагнетена до максимума — как сейчас, например, на линии соприкосновения, — то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика", — заявил Песков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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