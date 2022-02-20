https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html

В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума

В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума - РИА Новости, 20.02.2022

В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума

Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:32

2022-02-20T14:32

2022-02-20T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России в Украину может иметь пагубные последствия."Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика", — заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, россия, украина, дмитрий песков