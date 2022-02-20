https://ria.ru/20220220/donbass-1773909436.html
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума - РИА Новости, 20.02.2022
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T14:32
2022-02-20T14:32
2022-02-20T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_0:55:2875:1672_1920x0_80_0_0_3fc988a68e5a0107d22fa370cfb24677.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев — РИА Новости. Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России в Украину может иметь пагубные последствия."Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика", — заявил Песков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_908bf27ca719e1d7c266bec99bbc3dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, украина, дмитрий песков
14:32 20.02.2022 (обновлено: 16:06 20.02.2022)
В Кремле заявили, что напряженность в Донбассе нагнетена до максимума
Пресс-секретарь Песков: любая искра в Донбассе может привести к непоправимым последствиям