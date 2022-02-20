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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773885306.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:17
2022-02-20T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что "по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению Минскими соглашениями".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, днр, вооруженные силы украины, зайцево, донецкая народная республика, донбасс
11:17 20.02.2022 (обновлено: 11:35 20.02.2022)
 
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами

Представительство ДНР В СЦКК: украинские силовики выпустили 18 мин по Зайцево и Еленовке

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что "по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению Минскими соглашениями".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРВооруженные силы УкраиныЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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