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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T11:17
2022-02-20T11:17
2022-02-20T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что "по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению Минскими соглашениями".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины, зайцево, донецкая народная республика, донбасс
11:17 20.02.2022 (обновлено: 11:35 20.02.2022)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами
Представительство ДНР В СЦКК: украинские силовики выпустили 18 мин по Зайцево и Еленовке