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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами - РИА Новости, 20.02.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР запрещенными снарядами

Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:17

2022-02-20T11:17

2022-02-20T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

вооруженные силы украины

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике с применением снарядов запрещенного калибра, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Уточняется, что "по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению Минскими соглашениями".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, вооруженные силы украины, зайцево, донецкая народная республика, донбасс