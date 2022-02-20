10:42 20.02.2022 (обновлено: 11:22 20.02.2022)
На окраинах Донецка слышны звуки взрывов
Звуки артиллерийских взрывов слышны на окраинах Донецка
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Звуки артиллерийских разрывов слышны на окраинах Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время с окраин города Донецка отчётливо доносятся звуки взрывов. Исходя из услышанного, интенсивность огня можно определить как среднюю, передаёт корреспондент РИА Новости. Официальных данных относительно происходящего в данный момент нет, утром в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле завода в Донецке.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Ольга Фомченкова