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На окраинах Донецка слышны звуки взрывов

На окраинах Донецка слышны звуки взрывов - РИА Новости, 20.02.2022

На окраинах Донецка слышны звуки взрывов

Звуки артиллерийских разрывов слышны на окраинах Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:42

2022-02-20T10:42

2022-02-20T11:22

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Звуки артиллерийских разрывов слышны на окраинах Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время с окраин города Донецка отчётливо доносятся звуки взрывов. Исходя из услышанного, интенсивность огня можно определить как среднюю, передаёт корреспондент РИА Новости. Официальных данных относительно происходящего в данный момент нет, утром в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле завода в Донецке.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс