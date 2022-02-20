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Жители ЛНР активно прибывают по повесткам на мобилизационные пункты

Жители ЛНР активно прибывают по повесткам на мобилизационные пункты - РИА Новости, 20.02.2022

Жители ЛНР активно прибывают по повесткам на мобилизационные пункты

Жители ЛНР активно прибывают на призывные пункты по повесткам, разосланные властями республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:39

2022-02-20T10:39

2022-02-20T12:32

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в мире

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Жители ЛНР активно прибывают на призывные пункты по повесткам, разосланные властями республики, передает корреспондент РИА Новости.Всего в Луганске оборудовано три призывных пункта, ещё несколько находятся в городах республики. Прибывающие сдают гражданскую одежду на хранение, взамен получают форму, обувь, белье и даже противогазы - все установленного образца и по размеру.По его словам, повестки пришли большинству его коллег."Мы считаем, что нужно защищать наши города, республику. Не хочу, чтобы в наши дома пришли бандеровцы", - пояснил он.Среди первых мобилизованных много тех, кто воевал в ополчении в 2014-2015 году. Есть те, кто был в народной милиции ЛНР на контракте, потом уволился, но, услышав о мобилизации, решил вернуться. Среди таких - Степан из Луганска."А что, дома сидеть? Недавно, в сентябре контракт закончился. Даже дембель не отгулял", - пояснил он.Мобилизация в ЛНР была объявлена накануне. Количество тех, кого уже мобилизовали, власти не разглашают, объясняя это военной тайной.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганск

луганская народная республика

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Мобилизация в самопровозглашенной Луганской народной республике Мобилизация в самопровозглашенной Луганской народной республике. Глава правительства Сергей Козлов встретился с первой группой мобилизованных. По его словам, цель мобилизации – "укомплектовать подразделения по штату военного времени". Из прибывших в пункты мобилизации добровольцев многие уже имеют опыт боевых действий в 2014 году в рядах ополчения. 2022-02-20T10:39 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр