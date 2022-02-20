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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/donbass-1773879701.html
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:36
2022-02-20T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения.Как сообщается в Twitter представительства, с 4.50 до 9.45 были зафиксированы обстрелы 10 населенных пунктов.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
10:36 20.02.2022 (обновлено: 10:38 20.02.2022)
 
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК: с утра ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения.
Как сообщается в Twitter представительства, с 4.50 до 9.45 были зафиксированы обстрелы 10 населенных пунктов.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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