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В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T10:36
2022-02-20T10:36
2022-02-20T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения.Как сообщается в Twitter представительства, с 4.50 до 9.45 были зафиксированы обстрелы 10 населенных пунктов.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
10:36 20.02.2022 (обновлено: 10:38 20.02.2022)
В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК: с утра ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня