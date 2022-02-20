https://ria.ru/20220220/donbass-1773879701.html

В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.02.2022

В ЛНР заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:36

2022-02-20T10:36

2022-02-20T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9d3409ef188d4151070663cd5cb77e4d.jpg

ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения.Как сообщается в Twitter представительства, с 4.50 до 9.45 были зафиксированы обстрелы 10 населенных пунктов.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины