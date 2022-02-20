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В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки

В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки - РИА Новости, 20.02.2022

В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:17

2022-02-20T09:17

2022-02-20T09:17

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований за минувшие сутки."Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 19 февраля по 03:00 20 февраля. За истекшие сутки представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, донбасс