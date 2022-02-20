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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки
В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки - РИА Новости, 20.02.2022
В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T09:17
2022-02-20T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донбасс
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований за минувшие сутки."Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 19 февраля по 03:00 20 февраля. За истекшие сутки представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донбасс
09:17 20.02.2022
 
В ДНР сообщили о 82 нарушениях Киевом режима прекращения огня за сутки

Представительство ДНР в СЦКК: силовики 82 раза за сутки нарушили режим прекращения огня

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований за минувшие сутки.
"Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 19 февраля по 03:00 20 февраля. За истекшие сутки представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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