https://ria.ru/20220220/donbass-1773866718.html

В Донецке предотвратили диверсии на газопроводах и электроподстанциях

В Донецке предотвратили диверсии на газопроводах и электроподстанциях - РИА Новости, 20.02.2022

В Донецке предотвратили диверсии на газопроводах и электроподстанциях

В Донецке обезвредили группу диверсантов, заявило Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:00

2022-02-20T09:00

2022-02-20T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. В Донецке обезвредили группу диверсантов, заявило Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики."Сотрудниками спецназа <…> на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что при попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление, из-за чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.В Народной милиции ДНР отметили, что Киев продолжает использовать террористические методы войны и направлять в Донбасс диверсантов для организации терактов на жизненно важных объектах."С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора"*", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.* Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, днр, в мире